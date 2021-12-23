Москва, , 11:13 — REGNUM Осведомлены об онлайн-экскурсиях на объектах культуры и искусства 66% жителей России. Из них хорошо знают об онлайн-экскурсиях 16%, что-то слышали — 50%. Впервые узнали о таком формате 34%, свидетельствует опрос, проведённый ВЦИОМ.

Фрагмент онлайн-экскурсии

Среди тех, кто нашёл преимущества в онлайн-экскурсиях (34%), по 7% выделили удобство и комфорт в домашних условиях, экономию денег. Безопасность из-за пандемии назвали 6%. Не надо тратить время на дорогу (5%, охват большой аудитории (4%), возможность более детального изучения экспозиции, доступность для инвалидов (по 3%).

Среди тех, кто видит недостатки онлайн-формата экскурсий (37%), 16% заявили, что лучше один раз увидеть вживую. Отсутствие полного восприятия отметили 10%, недостаточность эмоций и впечатлений — 6%, нет живого общения (4%), нельзя лично пообщаться с экскурсоводом и задать вопрос (3%).

Опрос по телефону проведен 25 августа 2021 года. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM ранее сообщало, чаще всего жители России посещают онлайн Эрмитаж — 23%, Третьяковскую галерею — 19%, Пушкинский музей — 7% и Русский музей — 6%.

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