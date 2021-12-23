Атланта, США, 23 декабря, 2021, 11:12 — ИА Регнум. «Орландо Мэджик» одержал победу над «Атланта Хоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 104:98.

(сс) Jeff Kern Логотип баскетбольного клуба «Орландо Мэджик»

Самым результативным игроком матча стал защитник «Атланты» Кэм Реддиш, на счету которого 34 очка. В составе «Орландо» форвард Франц Вагнер набрал 25 очков.

«Орландо» одержал седьмую победу в 32 матчах и занимает 29-е место в турнирной таблице НБА. «Атланта» потерпела 16-е поражение в 30 играх и идёт на 20-м месте.

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