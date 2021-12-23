Москва, , 11:12 — REGNUM Одна из причин того, что жители РФ стали активно снимать средства с валютных банковских вкладов, связана с ростом ставок по рублевым вкладам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 декабря заявил доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал информацию о том, что средства жителей РФ на валютных счетах и депозитах в банках страны снизились за ноябрь на 2,55 млрд долларов.

Вклад Иван Шилов © ИА REGNUM

«Отток средств с валютных вкладов и счетов обусловлен несколькими причинами. Во-первых, это рост ставок по рублевым вкладам, которые достигли уровня текущей официальной инфляции и даже в ряде случаев превысили ее. Это сделало их более привлекательными по сравнению с валютными вкладами, доходность по которым стремится к нулю, — сказал Марков. — Во-вторых, на это повлияли расходы жителей РФ на туризм и отдых как внутри России, так и за рубежом. И, наконец, в-третьих, это обусловлено текущим потреблением. Граждане, хранящие свои сбережения в валюте, снимают их полностью или частично для обмена на рубли для совершения покупок как крупных, так и текущих в случае сокращения уровня текущих доходов».

Как полагает экономист, в ближайшее время этот процесс, скорее всего, продолжится из-за подготовки и празднования Нового года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что в России наиболее активная часть вкладчиков вместо депозитов начнут приглядываться к альтернативным вариантам сохранения личных сбережений.