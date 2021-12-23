Санкт-Петербург, , 11:22 — REGNUM В Ленинградской области держат наготове два стационара, чтобы развернуть дополнительные койки, если число коронавирусных больных продолжит увеличиваться. Об этом 23 декабря на заседании правительства региона сообщил председатель комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам чиновника, количество госпитализированных с ковидом за прошлую неделю — на 130 человек больше, чем неделей ранее.

«На этой неделе тоже видим, что показатели госпитализации сохраняются. Сейчас, конечно, есть такое хрупкое равновесие. Пока у нас 1426 пациентов в «красной зоне», всего развернуто 1889 коек. Свободный коечный фонд — 24,5%. Именно с ним пойдём в новогодние праздники», — заметил Вылегжанин.

Вместе с тем он уточнил, что в случае увеличения потребности в коечном фонде во время праздников комздрав Ленобласти готов развернуть дополнительные койки в двух стационарах.

«На всякий случай их уже подготавливают», — добавил Вылегжанин и пояснил, что регион полностью обеспечен необходимыми лекарствами и СИЗ в объеме до февраля 2022 года.

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