Урюпинск, Волгоградская область, , 11:18 — REGNUM Работа 18 котельных приостановлена 23 декабря в Урюпинске Волгоградской области из-за аварии на городском водопроводе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации. Введён режим повышенной готовности.

Авария на водоводе в Урюпинске Https://vk.com/iurup — Официальное сообщество администрации Урюпинска

Коммунальщики приступили к аварийно-восстановительным работам на водоводе диаметром 300 мм по улице Репина в районе ПМК 113 и на пересечении улицы Советской с переулком Ульяновский. Привлечены силы и средства городского «Водоканала» и «Концессий теплоснабжения Поволжья».

В связи с аварией остановлена подача холодного водоснабжения водозабора и станции 3-го подъема, остановлена работа четырёх котельных на подачу теплоносителя и горячей воды в жилые дома, оставшиеся 14 котельных прекратили подачу горячей воды.

«В связи с аварией на водопроводе проведено заседание КЧС, с 08:00 на территории города Урюпинска введен режим повышенной готовности функционирования звена городского округа Урюпинск территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Если всё пойдёт без сбоев, коммунальщики планируют до 14:00 основной порыв устранить», — подчеркнули в администрации.

Пункт временного размещения граждан развернут в гостинице «Урюпинск». В 12 учреждениях общего и дошкольного образования отменены занятия.

Отметим, что по данным на утро 23 декабря в Урюпинске температура наружного воздуха составляла — 16 градусов.