Минск, , 11:10 — REGNUM В Белоруссии в рамках совместного с Россией проекта выпустили первую опытную партию вакцин от COVID-19 «Спутник V» и «Спутник Лайт». Об этом 23 декабря сообщили в пресс-службе белорусского минздрава.

Вакцина «Спутник V» Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Специалисты «Белмедпрепараты» выполнили важный этап совместного белорусско-российского проекта — выпуск вакцины «Спутник V» по полному циклу. На белорусском предприятии 22 декабря были выпущены первые валидационные серии» Спутник V» и «Спутник Лайт», — говорится в сообщении.

Также указывается, что эти серии выпущенных в Белоруссии препаратов будут отправлены на контроль качества в институт Гамалеи в Россию, который является разработчиком этих вакцин.

«По планам — они будут заложены на исследования стабильности. На этих образцах будет исследоваться стабильность препарата при хранении», — добавили в белорусском минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что вероятность того, что определенным категориям населения Соединенных Штатов необходима четвертая доза вакцины от COVID-19, существует, в настоящее время это выясняют американские специалисты.