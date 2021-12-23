Барнаул, , 11:10 — REGNUM В 2022 году Алтайский край станет абсолютным лидером по количеству замещаемых мандатов. Как сообщает сегодня, 23 декабря, избирком региона, в единый день голосования пройдут почти 600 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.

Алтайский край Алтайизбирком

Замещению подлежат порядка 6 000 депутатских мандатов. Также предстоит избрать 148 глав сельских и городских поселений.

Кроме того, планируется проведение 3 местных референдумов. При этом на уровне муниципальных районов, городских округов в ходе основных выборов должны быть замещены 959 депутатских мандатов. В сельских и городских поселениях — 525 депутатских мандатов в ходе основных и дополнительных выборов.

«Это пока предварительные данные, окончательное число избирательных кампаний и количество замещаемых мандатов будет известно в июле», — пояснили в избиркоме.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июля 2021 года численность избирателей Алтайского края составляла 1 792 470 человек. В сентябре регион принял участие не только в выборах депутатов Госдумы РФ, но и Алтайского краевого законодательного собрания.

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