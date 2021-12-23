Тбилиси, 23 декабря, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Официальное открытие зимних горнолыжных курортов в Грузии состоится 25 декабря. Информация об этом была размещена на странице Компания по развитию горных курортов Грузии в соцсети Facebook.

Горнолыжный курорт

Сообщается, что будут действовать курорты Гудаури (Мцхета), Тетнулди и Хацвали (Сванетия), Кохта-Митарби (Самцхе-Джавахети) и Годердзи (Аджария). В Бакуриани (Самцхе-Джавахети) курорт пока не будет работать из-за недостатка снега, но в случае осадков подъёмники запустят и там.

По данным компании, в Сванетии также начнёт работать новая канатная дорога гондольного типа Хацвали-Зурулди. Она стала самой быстрой в Грузии. На гору Хацвали канатка доставляет пассажиров за четыре минуты, преодолевая 1421 метр.

Стоит отметить, что в Грузии на горнолыжных курортах требуется носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Действуют дополнительные ограничения по количеству пассажиров в гондольных канатных дорогах.