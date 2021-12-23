Москва, , 11:07 — REGNUM В ноябре 2021 года самозанятые перечислили в бюджет Москвы 533,8 млн рублей в виде налога на профессиональный доход. Об этом 23 декабря сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Самозанятый

Сумма является рекордной за всё время действия налогового режима. Всего с начала 2021 года столичный бюджет получил от самозанятых 4,2 млрд рублей налога — в 4,4 раза больше 11 месяцев 2020 года.

«На 1 декабря в Москве зарегистрированы 831,8 тыс. самозанятых — 23% от общего количества плательщиков налога на профессиональный доход в России. В ноябре их число выросло на 5%, а с начала 2021 года — на 74%», — сказал Ефимов.