Тайбэй, 23 декабря, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Власти Тайваня рассчитывают к марту 2022 года договориться с США о приобретении четырех беспилотников MQ-9B, предназначенных для морской разведки. Об этом сообщил министр обороны острова Цю Гочжэн, сообщает 23 декабря газета The Taipei Times.

U.S. Air Force Photo . Lt. Col. Leslie Pratt Беспилотник MQ-9 Reaper

Глава минобороны рассказал о готовящейся сделке законодателям, но не смог ответить на вопрос, когда может быть подписано соглашение о приобретении 40 самоходных гаубиц M-109A6. Стороны продолжают согласование вопроса, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, США — главный поставщик вооружений для Тайваня. Американская сторона признаёт политику «одного Китая» в отношении Тайваня, дипломатических отношений с которым у Вашингтона нет с 1979 года. При этом контакты с островом и поставки ему вооружений США продолжают.

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