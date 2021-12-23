Нью-Йорк, США, 23 декабря, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Если Россия начнёт «военные действия против Украины», это будет ей дорого стоить. Об этом говорится в совместном заявлении представительств США, Великобритании, Германии, Франции, Канады, Украины, Польши, ряда других европейских стран, а также ЕС при ООН в связи с проведением РФ неформального заседания СБ организации по «формуле Арриа» по вопросу о нарушениях прав национальных меньшинств на Украине и в странах Прибалтики.

Иван Шилов ИА REGNUM США

В документе отмечено, что выбранное для проведения «формулы Арриа» время вызывает «особое беспокойство на фоне наращивания Россией сил на Крымском полуострове и у границ Украины».

В заявлении указано, что Устав ООН запрещает «угрозы силой или использование силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства».

«Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будем иметь масштабные последствия и повлечет высокую цену в ответ», — подчеркнули авторы документа.

Заместитель постоянного представителя США при ООН Ричард Миллс призвал Россию к деэскалации, к работе по дипломатическим каналам и обеспечению «транспарентность своей военной активности».

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время в Европейском союзе растут опасения по поводу того, что Россия готовит вторжение на территорию соседней Украины, проводя массированное наращивание войск на границе. Однако Москва отрицает какие-либо планы нападения, вместо этого обвиняя Киев «в агрессивном позерстве».

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