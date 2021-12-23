Бостон, США, , 11:06 — REGNUM «Бостон Селтикс» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 111:101.

Джейлен Браун в составе баскетбольного клуба «Бостон Селтикс» (сс) Keith Allison

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейлен Браун, на счету которого 34 очка. В составе «Кливленда» разыгрывающий Дариус Гарлэнд набрал 28 очков.

«Бостон» одержал 16-ю победу в 32 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице НБА. «Кливленд» потерпел 13-е поражение в 32 играх и идёт на седьмом месте.

Читайте также: «Оклахома» одержала победу над «Денвером» в матче НБА