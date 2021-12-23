Курской район, , 11:05 — REGNUM В Ставропольском крае произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека. Как установлено, одним из водителей был 18-летний молодой человек, не имевший водительских прав, сообщили 23 декабря в пресс-службе краевого управления Госавтоинспекции.

Авария 21.мвд.рф

«В Курском округе водитель-бесправник спровоцировал столкновение, пострадали два человека. Оба водителя были госпитализированы в больницу города Моздока», — говорится в сообщении ГИБДД. По предварительным данным, инцидент произошел днем 22 декабря на 35-м км автодороги Стодеревское — Серноводское — Уваровское. Водитель автомобиля «ВАЗ-21 104» — житель села Уваровского, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в машину «ВАЗ-2115». При выяснении обстоятельств ДТП, оказалось, что 18-летний водитель прав не имел, к тому же автомобиль принадлежал его приятелю, за что тот понесет ответственность за передачу автотранспортного средства другому лицу.