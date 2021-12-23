София, , 11:03 — REGNUM Официальная София намерена выделить дополнительные средства на поощрение жителей Болгарии, вакцинированных от COVID-19. Об этом, как передает 23 декабря софийская газета «Дума», заявил болгарский премьер-министр Кирил Петков журналистам.

Вакцинация Janssen.com

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Как отметил К. Петков, в настоящее время власти рассматривают вопрос выделения дополнительных субсидий на оплату услуг ЖКХ и розыгрыша специальных призов для граждан, прошедших соответствующую процедуру.

«Необходимо экономически стимулировать процесс вакцинации», — резюмировал, в частности, он. В то же время, на вопрос, из каких именно фондов будут взяты соответствующие средства, глава кабинета министров Болгарии не ответил. Болгарский парламент до сих пор не смог принять государственный бюджет на 2022-й год.

По состоянию на 23 декабря число жителей Болгарии, заразившихся коронавирусом, составило 730 тысяч человек. Из них скончались 30 359 пациентов.