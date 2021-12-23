Санкт-Петербург, 23 декабря, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге прогнозируют среднюю загрузку отелей и гостиниц в размере 44% по итогам 2021 года. Об этом заявили в консалтинговой компании JLL, сообщает 22 декабря «Деловой Петербург».

Дарья Драй ИА REGNUM Отель Corinthia в Санкт-Петербурге

По данным компании, по сравнению с предыдущим годом средняя загрузка петербургских гостиниц и отелей увеличится на 15%. Вместе с тем в 1,5 раза повысится и средняя стоимость проживания в номерах, она составит около 7,5 тыс. рублей за ночь, что на треть выше, чем стоимость номера до пандемии.

«Отставание от допандемийного 2019 года составляет около 13%. При этом рост среднего тарифа в Петербурге скорее «искусственный» и вызван «деформацией» спроса: групповой туризм в городе отсутствует, и в ограниченном объёме представлены только индивидуальные гости, которые, как правило, бронируют номера по самым высоким тарифам», — сообщили в JLL.

В 2021 году в Петербурге на номера высокого ценового сегмента спрос вырос на 16% по сравнению с предыдущим годом, сейчас он находится на отметке в 52%. В то же время спрос на люксовые номера упал по сравнению с допандемийным уровнем на 23% и сейчас составляет 35%.

Аналитики считают, что сейчас российские отели и гостиницы занимают более устойчивое положение несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом: сказывается развитие внутреннего туризма из-за невозможности выехать за рубеж.