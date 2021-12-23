Якутск, 23 декабря, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Послабления антиковидного режима введены в Якутии. Учреждениям общепита разрешено работать на час дольше, до 01:00, а от жителей республики больше не требуется предъявлять медицинские сертификаты для посещения торговых центров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код

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Соответствующие поправки в указ «О режиме повышенной готовности на территории Якутии и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции» глава региона внёс 23 декабря. Причиной послаблений стало улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря в Якутии разрешили проводить спортивные мероприятия без зрителей. Предприятиям общественного питания площадью более 100 метров позволили работать без соблюдения дистанции, также разрешено проведение банкетов до 100 человек.