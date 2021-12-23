Киев, 23 декабря, 2021, 11:01 — ИА Регнум. На сегодняшний день самые крупные на Украине месторождения газа находятся на финальной стадии эксплуатации и в некоторых случаях они выработаны на 80%. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба компании «Нафтогаз Украины».

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«Наши крупнейшие месторождения газа достаточно истощены и находятся на финальной стадии эксплуатации. Мы так давно добываем, что опустошенность месторождений иногда достигает 80%», — говорится в сообщении пресс-службы.

В то же время, в «Нафтогазе» заявили, что ведут работы над увеличением добычи собственного газа, включая с применением новых технологий и управленческих подходов, а также все время изучают и разрабатывают перспективные участки недр.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что на Украине могут возникнуть проблемы с обеспечением людей теплом, если зимой две недели будут морозы в — 15 °C.