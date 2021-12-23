Элиста, 23 декабря, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19, сообщает региональный оперштаб 23 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период эпидемии в Калмыкии зарегистрирован 721 случай смерти от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в преддверии новогодних праздников в республике введены дополнительные ковид-ограничения. При этом эпидемическая ситуация в Калмыкии оценивается как стабильная.