Улан-Удэ, 23 декабря, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Авария на ТЭЦ-1 в Бурятии, где в мороз пришлось останавливать котлы, всё еще не устранена. Подробности с места ЧП сообщает мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков:

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«Хотел сказать, что у нас при понижении температуры наружного воздуха была критическая ситуация, когда в сетях падало давление и температура теплоносителя. При отрицательном балансе между подачей и «обраткой» мы вынуждены были слить воду отопления в 45 многоквартирных домах.

Сейчас, когда параметры по давлению выровняли, мы 31 дом уже обратно подключили и поставили на циркуляцию. 14 домов сейчас стоят в очереди на циркуляцию. Мы их всех обратно запитаем и при повышении температуры будем подавать нормальный теплоноситель».

Мэр Улан-Удэ также отметил, что в городе созданы два пункта временного размещения: это гостиница «Донай» и гостиница «Крона», итого 800 мест.

«Это те, которые находятся в районах, незатронутых ЧС. Плюс, наши предприниматели — владельцы гостиниц, предлагают свою помощь безвозмездно для расселения и питания наших жителей. Большое спасибо им за это. В случае наступления критических ситуаций у нас и волонтеры будут оказывать помощь для переезда жителей, но надеемся, что до этого не дойдет. Тем не менее, при понижении температуры мы готовы нуждающимся выдавать теплопушки.

Сейчас готовим наборы. Кроме гостиниц, в самом крайнем случае мы будем размещать людей в средствах немассового размещения, таких как спортивные залы, общежития и т.д. Но, надеемся, что до этого не дойдет», — заявил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 23 декабря 2021 года на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 ПАО «ТГК № 14» произошло короткое замыкание с последующим возгоранием силовых проводов в кабельном отсеке, питающем щит управления, что привело к отключению четырех отопительных котлов и турбогенератора в условиях низкой температуры окружающей среды в городе до — 30 °C.

Под отключение попало 550 многоквартирных домов, 455 домов частного сектора и 91 объект социальной сферы — среди них 13 школа, 25 детских садов, 12 объектов здравоохранения. СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217.1 УК РФ («Нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»).

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