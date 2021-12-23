Вашингтон, 23 декабря, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Основатель американской компании Tesla Илон Маск с начала ноября продал акции компании на более чем $15 млрд, следует из биржевых документов.

(сс) JD Lasica Илон Маск

Так, 22 декабря Маск продал более 934 тыс. акций на сумму чуть более $1,2 млрд. Всего с момента объявления о продаже акций компании их общая сумма составила $15,1 млрд.

Основатель Tesla начал продавать акции компании 11 ноября, тогда он продал 4,5 млн акций из своего пакета на сумму $5 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее международная деловая газета Financial Times объявила американского бизнесмена и изобретателя Илона Маска «Человеком года».

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