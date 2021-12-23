Вашингтон, , 11:03 — REGNUM Спецслужбы Великобритании и США пытались вступить в контакт с российским бизнесменом Владиславом Клюшиным до его ареста Швейцарии. Об этом рассказал адвокат предпринимателя Оливер Сирик, передаёт телеканал NBC.

Разведка Edith Soto

По словам Сирика, западные спецслужбы искали подходы к Клюшину, когда он путешествовал по Европе, однако бизнесмен их попытки отверг. Американская разведка, пояснил адвокат, считала Клюшина возможным носителем секретной информации о государственных тайнах РФ.

«Не секрет, что его компания имела ряд правительственных контрактов в России, в том числе с некоторыми национальными разведывательными службами», — сказал адвокат.

Сирик представлял интересы гражданина РФ в Швейцарии, когда шла борьба против его экстрадиции в США.

Как сообщало ИА REGNUM, американские власти инкриминируют учредителю IT-компании «М13» Клюшину использование непубличной корпоративной информации в операциях с ценными бумагами. Он якобы похитил эти данные, пользуясь методами хакеров и помощью сообщников. В марте 2021 года бизнесмена арестовали в Швейцарии по запросу США, а в декабре выдали американской стороне.

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