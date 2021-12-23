Тирасполь, 23 декабря, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В ходе 1005 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 162 случая заражения коронавирусом. Об этом 23 декабря сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 82 092 носителя SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 78 269 человек, в том числе за последние сутки — 210.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1901 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зафиксировали два таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 1085 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 151 случай заражения коронавирусом. За сутки скончались пятеро пациентов с COVID-19.