Севастополь, 23 декабря, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В Севастополе подтверждено 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства города 23 декабря. Накануне, 22 декабря, было подтверждено 72 случая заражения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«294 человека выписаны после выздоровления. Умерли три человека в возрасте от 58 до 84 лет», — уточнили в пресс-службе.

На утро 23 декабря в Севастополе в общей сложности было зарегистрировано 52 252 случая заражения коронавирусом. Их этого числа выздоровели 49 019 человек, 1 818 умерли.

Добавим, что в настоящее время вакцинировались против коронавируса 270 543 жителей Севастополя, в том числе второй этап вакцинации прошли 254 535 жителей региона.