Брянск, 23 декабря, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В Брянской области 23 декабря подтверждено 217 новых случаев заболевания COVID-19, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 319 пациентов, 20 — скончались от осложнений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Брянской области коронавирус выявлен у 94 847 жителей. Завершили лечение выздоровлением 89 602 человека. Осложнения при инфекции стали причиной смерти 2 759 пациентов.

Лаборатории региона провели 1 223 581 исследование на коронавирус, в том числе 3 142 теста проверены за последние сутки.