Кабул, , 10:53 — REGNUM Исламский Эмират критикует способы управления водами Афганистана при бывшем республиканском правительстве. Министерство энергетики и водных ресурсов сообщает, что 50% сельскохозяйственных земель Афганистана стали непригодными для обработки. Об этом сообщает TOLOnews.

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Представители ведомства заявляют, что они планируют построить 85 плотин, в том числе и больших, для орошения засушливых земель страны.

Заместитель министра энергетики и водных ресурсов Муджиб-ур-Рахман Омари считает, что отсутствие рационального управления в прошлом лишило более 60% населения страны доступа к безопасной питьевой воде.

«Шестьдесят процентов людей не имеют доступа к чистой воде, — подчеркнул Муджиб-ур-Рахман Омари. — Половина сельскохозяйственных земель не орошается из-за отсутствия надлежащего управления водными ресурсами».

Он добавил, что министерство намерено управлять водными ресурсами Афганистана должным образом, и что управление водными ресурсами Гильмендского водохранилища будет осуществляться на основе соглашения предыдущего правительства с Тегераном.

«У нас есть соглашение с Ираном, и в соответствии с этим соглашением его права на воду будут удовлетворяться. Каких-либо соглашений с другими соседними странами у нас нет», — пояснил Омари.

В министерстве также заявляют, что все проекты, в том числе строительство плотин, будут реализованы за счет внутренних доходов. По словам Ахтара Мохаммада Нусрата, пресс-секретарь министерства энергетики и водных ресурсов, доход министерства достиг 59 миллионов афгани в день.

«Вчера было получено 59 миллионов афгани, а однажды мы получили 100 миллионов», — уточнил он.

«Регулирование водных ресурсов — один из способов достижения экономической стабильности», — заявил экономист Ирадж Факири.

Министерство энергетики и водных ресурсов принимает вызовы нехватки воды в стране и заявляет, что со строительством больших и малых плотин эта проблема будет в значительной степени решена.