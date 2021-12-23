Оклахома-сити, США, , 10:53 — REGNUM «Оклахома-Сити Тандер» одержал победу над «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 108:94.

Маскот баскетбольного клуба «Оклахома-Сити Тандер» Бизон Рамбл (сс) Ed Schipul

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету которого трипл-дабл из 27 очков, 11 подборов и 12 результативных передач. В составе «Денвера» центровой Никола Йокич набрал 13 очков.

«Оклахома» одержала 11-ю победу в 30 матчах и занимает 26-е место в турнирной таблице НБА. «Денвер» потерпел 15-е поражение в 30 играх и идёт на 15-м месте.

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