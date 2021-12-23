Париж, 23 декабря 2021, 10:52 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против переноса президентских выборов 2022 года, сообщает Le Figaro.
Дебаты, происходящие в прессе, о возможном переносе президентских выборов связаны с возобновлением нынешней эпидемии коронавируса в стране.
По словам президента, выборы пройдут, потому что на карту поставлена демократическая жизнь Франции.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Франции заказало у компании Airbus 169 вертолетов H160M «Guépard» для вооруженных сил.
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