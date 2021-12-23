Париж, 23 декабря, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против переноса президентских выборов 2022 года, сообщает Le Figaro.

Elysee.fr Эммануэль Макрон

Дебаты, происходящие в прессе, о возможном переносе президентских выборов связаны с возобновлением нынешней эпидемии коронавируса в стране.

По словам президента, выборы пройдут, потому что на карту поставлена демократическая жизнь Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Франции заказало у компании Airbus 169 вертолетов H160M «Guépard» для вооруженных сил.