Москва, 23 декабря, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Чаще всего кредиты на празднование Нового года и новогодние подарки берут менеджеры по снабжению (5%). Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.

Анна Алябьева ИА REGNUM Москва перед Новым годом

Кредиты в банках перед новогодними праздниками уже оформили или планируют оформить в ближайшее дни по 4% юристов и квалифицированных рабочих по 3% менеджеров по работе с клиентами и дизайнеров, по 2% экономистов, HR-менеджеров, учителей, продавцов и кладовщиков, по 1% врачей.

Менее 1% желающих оформить заём на празднование Нового года оказалось среди программистов, системных администраторов, бухгалтеров, логистов, технологов, маркетологов, секретарей и охранников. Подавляющее большинство опрошенных против новогодних кредитов.

Опрос проведён 14−21 декабря 2021 года. Опрошены 4200 респондентов — по 200 представителей 21 профессиональной группы старше 18 лет во всех округах России.

ИА REGNUM ранее сообщало, подарки на Новый год планируют дарить подавляющее большинство жителей России (66%).

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