Таврический район, Омская область, 23 декабря, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Завершено расследование уголовного дела против жителя Омской области, причастного к убийству падчерицы и покушению на убийство супруги. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 декабря в следственном управлении СКР по региону.

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Уголовное дело по факту убийства в селе Пристанское 15-летней школьницы и покушения на убийство её 36-летней матери было возбуждено в июне 2021 года (ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц»)).

По данным следствия, 36-летний житель села Пристанское Таврического района, ранее дважды лечившийся от алкоголизма, вновь в течение длительного времени злоупотреблял спиртным. Он пил непрерывно в течение недели.

Вечером 11 июня 2021 года находившийся в доме пьяный сельчанин, слушая «голоса в голове», нанёс ножевые удары своей супруге. Во дворе он увидел 15-летнюю падчерицу. Злоумышленник нанёс девочке множество ударов ножом, а затем вернулся к супруге и продолжил её убивать.

Школьница скончалась, женщину госпитализировали. Врачам удалось её спасти.

Согласно выводам психолого-психиатрической экспертизы, мужчина в момент совершения преступления был невменяемым в связи с психическим расстройством, которое развилось из-за злоупотребления алкоголем.

Уголовное дело готовится к передаче в суд для применения к обвиняемому принудительных мер медицинского характера.

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