Санкт-Петербург,
23 декабря 2021, 12:25 — REGNUM В свой 75-летний юбилей и день рождения отечественного хоккея петербургский СКА обыграл московский ЦСКА. «Армейское дерби» завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.
Встреча прошла в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга. В честь праздника для болельщиков подготовили красочное световое шоу.
Певица Манижа перед началом матча чемпионата КХЛ между командами СКА и ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Певица Манижа перед началом матча чемпионата КХЛ между командами СКА и ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
В составе СКА шайбы забросили нападающие Александр Волков и Данила Моисеев. Победную шайбу в овертайме забросил
Никита Гусев. У ЦСКА отличились форварды Константин Окулов и Павел Карнаухов.
«Хорошая победа с нашей стороны. Два периода играли с преимуществом, в начале третьего пропустили необязательный гол, дали «жизнь» ЦСКА, и они сумели сравнять счет. Самое главное, что мы выиграли в этот юбилейный день для клуба и всего российского хоккея. Надеюсь, порадовали болельщиков своей игрой. Сегодня особенно чувствовалась поддержка трибун, болельщики гнали нас вперед при счете 2:2, чтобы мы выиграли», — отметил главный тренер СКА Валерий Брагин.
Тренерский штаб СКА в матче против команды ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь ЦСКА Иван Федотов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды ЦСКА Артем Блажиевский и игрок команды СКА Александр Волков
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь ЦСКА Иван Федотов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь ЦСКА Иван Федотов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Тренерский штаб СКА в матче против команды ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь ЦСКА Иван Федотов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды ЦСКА Богдан Киселевич и Марсель Ибрагимов, игрок команды СКА Андрей Кузьменко
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды СКА Данила Моисеев радуется забитой шайбе в ворота команды ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды ЦСКА радуются забитой шайбе в ворота команды СКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды ЦСКА Артем Блажиевский и игрок команды СКА Данила Моисеев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды ЦСКА Павел Карнаухов радуется забитой шайбе в матче против команды СКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды ЦСКА Павел Карнаухов радуется забитой шайбе в матче против команды СКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фанаты СКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Тренерский штаб ЦСКА в матче против команды СКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Тренерский штаб СКА в матче против команды ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь ЦСКА Иван Федотов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь ЦСКА Иван Федотов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь ЦСКА Иван Федотов пропускает шайбу в матче против команды СКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды СКА радуются победе против команды ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
СКА — ЦСКА — 3:2 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 1:0)
1:0 Волков (Зыков, Седов), 28:40
2:0 Моисеев (Гусев, Пыленков), 31:50
2:1 Окулов (Каменев, Плотников), 40:46
2:2 Карнаухов (Окулов), 51:58
3:2 Гусев (Лехтонен), 61:26
Статистика матча:
Броски: 60−64
Броски в створ: 32−32
Голы: 3−2
Вбрасывания: 34−32
Блокированные броски: 24−13
Силовые приемы: 13−15
Штраф: 6−8
Вратари: Юханссон — Федотов
Главные судьи: 37. Оленин Константин, 34. Раводин Алексей
Линейные судьи: 77. Горденко Константин, 81. Сысуев Александр