23 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

Санкт-Петербург, , 12:25 — REGNUM В свой 75-летний юбилей и день рождения отечественного хоккея петербургский СКА обыграл московский ЦСКА. «Армейское дерби» завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.

Встреча прошла в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга. В честь праздника для болельщиков подготовили красочное световое шоу.

Певица Манижа перед началом матча чемпионата КХЛ между командами СКА и ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Певица Манижа перед началом матча чемпионата КХЛ между командами СКА и ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

В составе СКА шайбы забросили нападающие Александр Волков и Данила Моисеев. Победную шайбу в овертайме забросил Никита Гусев. У ЦСКА отличились форварды Константин Окулов и Павел Карнаухов.

«Хорошая победа с нашей стороны. Два периода играли с преимуществом, в начале третьего пропустили необязательный гол, дали «жизнь» ЦСКА, и они сумели сравнять счет. Самое главное, что мы выиграли в этот юбилейный день для клуба и всего российского хоккея. Надеюсь, порадовали болельщиков своей игрой. Сегодня особенно чувствовалась поддержка трибун, болельщики гнали нас вперед при счете 2:2, чтобы мы выиграли», — отметил главный тренер СКА Валерий Брагин.

Тренерский штаб СКА в матче против команды ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь ЦСКА Иван Федотов Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды ЦСКА Артем Блажиевский и игрок команды СКА Александр Волков Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь ЦСКА Иван Федотов Дарья Драй © ИА REGNUM Вратарь ЦСКА Иван Федотов Дарья Драй © ИА REGNUM

Тренерский штаб СКА в матче против команды ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь ЦСКА Иван Федотов Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды ЦСКА Богдан Киселевич и Марсель Ибрагимов, игрок команды СКА Андрей Кузьменко Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды СКА Данила Моисеев радуется забитой шайбе в ворота команды ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды ЦСКА радуются забитой шайбе в ворота команды СКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды ЦСКА Артем Блажиевский и игрок команды СКА Данила Моисеев Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды ЦСКА Павел Карнаухов радуется забитой шайбе в матче против команды СКА Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок команды ЦСКА Павел Карнаухов радуется забитой шайбе в матче против команды СКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Фанаты СКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Тренерский штаб ЦСКА в матче против команды СКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Тренерский штаб СКА в матче против команды ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь ЦСКА Иван Федотов Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь ЦСКА Иван Федотов Дарья Драй © ИА REGNUM Вратарь ЦСКА Иван Федотов пропускает шайбу в матче против команды СКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды СКА радуются победе против команды ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

СКА — ЦСКА — 3:2 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 1:0)

1:0 Волков (Зыков, Седов), 28:40

2:0 Моисеев (Гусев, Пыленков), 31:50

2:1 Окулов (Каменев, Плотников), 40:46

2:2 Карнаухов (Окулов), 51:58

3:2 Гусев (Лехтонен), 61:26

Статистика матча:

Броски: 60−64

Броски в створ: 32−32

Голы: 3−2

Вбрасывания: 34−32

Блокированные броски: 24−13

Силовые приемы: 13−15

Штраф: 6−8

Вратари: Юханссон — Федотов

Главные судьи: 37. Оленин Константин, 34. Раводин Алексей

Линейные судьи: 77. Горденко Константин, 81. Сысуев Александр