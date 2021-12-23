Севастополь, 23 декабря, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Утренники в детских садах и мероприятия в школах Севастополя разрешено посещать родителям при условии предъявления ими медицинского сертификата о вакцинации от коронавируса или о перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора «О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности» 22 декабря, сообщили в пресс-службе правительства города.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

Также внесенными изменениями сокращён срок действия отрицательного ПЦР-теста при бронировании мест или заселении гостей в средства размещения — с 72 часов до 48 часов. Также с трех до двух календарных дней сокращён срок действия отрицательного результата ПЦР-теста для иностранцев, прибывающих на территорию России.

Въезжающим в Россию гражданам РФ теперь придется заполнять анкеты прибывающего на территорию Российской Федерации на бумажном носителе до прибытия в страну. Для лиц, прибывающих из некоторых африканских стран и из Гонконга, за исключением действующих членов экипажей морских судов, вводится 14-дневный карантин в условиях инфекционного стационара/обсерватора.