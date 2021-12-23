Казань, , 10:54 — REGNUM В Татарии по факту невыплаты заработной платы рабочим, занятым на строительстве трассы М-12, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

Пустой кошелек

Согласно выявленной публикации в средствах массовой информации, рабочим, привлеченным субподрядной организацией к строительству трассы М12, с октября не выплачивают заработную плату. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы»).

ИА REGNUM напоминает, скоростная автодорога М-12 свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Татарию с сетью таких же дорог в европейской части России. Протяжённость трассы — около 800 км. Со слов главы Татарии Рустама Минниханова, строительство идёт полным ходом, в частности, строится мостовой переход через Волгу. По территории региона пройдёт 142 км трассы, её должны достроить к 2024 году.

Читайте также: Силуанов: трассу М-12 Москва — Казань построят в срок