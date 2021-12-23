Милуоки, США, 23 декабря, 2021, 10:49 — ИА Регнум. «Милуоки Бакс» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 126:106.

(сс) Amy Meredith «Милуоки Бакс»

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Милуоки» Джру Холидэй, на счету которого дабл-дабл из 24 очков и 10 результативных передач. В составе «Хьюстона» форвард Кристиан Вуд набрал 20 очков.

«Милуоки» одержал 20-ю победу в 33 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице НБА. «Хьюстон» потерпел 22-е поражение в 32 играх и идёт на 28-м месте.

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