Элиста, , 10:48 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки выявили 19 новых носителей коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе 23 декабря. Это на два случая заражения меньше, чем днём ранее.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В республике заметно снижение числа пациентов с COVID-19, которым потребовалась госпитализация. Так, в настоящее время лечение в стационарах получают 152 человека. Состояние 14 человек врачи оценивают как тяжёлое, пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Режим самоизоляции предписано соблюдать 551 жителю Калмыкии.

За весь период в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 33 896 человек. Выписаны с выздоровлением 32 314 пациентов.

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