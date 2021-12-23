Баку, , 10:48 — REGNUM Министерство иностранных дел Азербайджана направило компании Google претензию из-за того, что в приложении Google Maps на территориях Нагорного Карабаха, перешедших под контроль Баку, топонимы на азербайджанском языке дублируются «фейковыми» обозначениями на армянском языке. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба Азербайджана.

«Руководству компании было направлено письмо по поводу искажения названий территорий Азербайджана, также передан список официальных географических названий соответствующих территорий страны», — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что этот вопрос находится в «центре внимания» официального Баку. Азербайджанская сторона будет добиваться устранения армянских наименований.

Стоит отметить, после завершения войны в Нагорном Карабахе в 2020 году президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «Нагорного Карабаха нет. Есть Карабахский экономический район, есть Восточно-Зангезурский экономический район». Он отметил, что на территории находящейся под контролем Баку, названия будут определять в Азербайджане.

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