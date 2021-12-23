Сеул, , 10:46 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 89 757 человек. Об этом 23 декабря сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 00:00 23 декабря в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 43 799 357 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 85,3%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 38 216 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 42 219 818 человек. Уровень полной вакцинации составил 82,2%.

«Бустерную» дозу получили 590 569 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 13 709 545 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 6919 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 589 978.

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