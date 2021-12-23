Иркутск, , 10:45 — REGNUM Нейтрино от активного ядра одной из далеких галактик зарегистрировал Байкальский нейтринный телескоп, который погружен в воду Байкала. За несколько часов до того нейтринный детектор во льдах Антарктиды тоже зафиксировал так называемую мюонную дорожку, образованную нейтрино, направление прихода которого указало на тот же самый источник. Об этом 23 декабря 2021 года сообщает пресс-служба Иркутского государственного университета, чье НИИ прикладной физики является ключевым участником международной коллаборации Baikal-GVD.

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Как отметили ученые, фактически это первый случай регистрации нейтрино высоких энергий от одного астрофизического источника, сделанный на Земле двумя установками. Четкая регистрация позволяет говорить о статистической обеспеченности этого явления и 100-процентной работоспособности Байкальского нейтринного телескопа.

Регистрация статистически обеспеченных нейтрино из далеких галактик является достаточно редким событием. Напомним, телескоп состоит из нескольких сотен детекторов, объединенных в кластеры и погруженных в глубину Байкала.

Как сообщало ИА REGNUM, Байкальский глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD введён в эксплуатацию 13 марта 2021 года. Baikal-GVD используется для обнаружения источников нейтрино сверхвысоких энергий.

Эти незаряженные нейтральные частицы с низкой массой чрезвычайно слабо взаимодействуют с веществом, поэтому могут использоваться для изучения процессов, протекающих в далёких астрофизических источниках. Проект Baikal-GVD позволит учёным продвинуться в изучении истории Вселенной.

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