Якутск, , 10:54 — REGNUM Чемпион по борьбе, депутат Госсобрания республики и генеральный директор «Саханефтегазсбыта» Виктор Лебедев подал в суд ходатайство о прекращении дела, возбуждённого в отношении него за нанесение побоев подчинённому. Он также просит отменить подписку о невыезде, сообщило News.Ykt.ru.

Виктор Лебедев Egorborisov.ru

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«Прошу вынести постановление о прекращении уголовного дела и отмене меры пресечения в виде подписки о невыезде», — говорится в ходатайстве.

Виктор Лебедев попросил рассмотреть ходатайство в его отсутствие на заседании, поскольку, по его словам, проходит лечение в республиканской больнице №2.

«В настоящее время продолжаю лечение в инфекционном отделении ГБУ «Республиканская больница №2 — Центр экстренной медицинской помощи», диагнозы указаны в медицинских справках, представленных лечебным учреждением в адрес суда», — напомнил Виктор Лебедев судьям в тексте ходатайства и попросил поддержать аналогичное ходатайство его адвокатов в его отсутствие.

Адвокат депутата Сергей Кононов подчеркнул, что Лебедев до сих пор находится в больнице и не может присутствовать на заседании о прекращении его дела. На заседания суда, где рассматривалось его дело, Виктор Лебедев не пришёл уже 28 раз.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года истекли два года с тех пор, как гендиректору «Сахатранснефтегаза», борцу и народному избраннику предъявили обвинения в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести замдиректора предприятия Владимиру Стрижаку. Виктор Лебедев несколько раз ударил подчинённого и сломал ему нос.