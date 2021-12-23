Ростов-на-Дону, 23 декабря, 2021, 10:43 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в связи с угрозой распространения коронавируса отменена встреча Нового года у городской ёлки. Праздничная программа завершится за три часа до боя курантов, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

Татьяна Стрельцова, ИА REGNUM Елка

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Открытие главной городской ёлки Ростова-на-Дону пройдёт вечером 28 декабря. Творческие коллективы выступят на празднике, посвящённом встрече 2022 года, 31 декабря (с 19:00 до 21:00).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону главную новогоднюю ель установили у центрального входа в парк имени Горького. В 2021 году на новогоднее украшение южной столицы потрачено 27 млн рублей.