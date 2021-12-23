Воронеж, , 10:43 — REGNUM В Воронеже 76-летняя пассажирка маршрутного автобуса получила травмы из-за резкого маневра. Обстоятельства происшествия выясняют полицейские. Сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 декабря в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Маршрутное такси Дарья Драй © ИА REGNUM

Как предварительно установлено, около 07:40 22 декабря 59-летний воронежец, управляя автобусом ПАЗ и следуя по маршруту №66, в районе дома № 35 по улице Переверткина совершил резкий маневр. В результате 76-летняя пассажирка автобуса упала. Она получила травмы и была госпитализирована.

В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря в Воронеже после ДТП с участием маршрутного автобуса с травмами была госпитализирована 68-летняя пассажирка.