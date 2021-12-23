Москва, , 10:42 — REGNUM Российская госкорпорация «Газпром» во время дополнительной сессии аукциона не возобновила поставки газа по трубопроводу «Ямал — Европа» через Польшу, свидетельствуют данные площадки GSA Platform.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

С прошлой недели Газпром продолжает снижать бронирование мощностей газопровода.

Так, на 17 декабря компания выкупила 27 млн куб. м газа, а на 20 декабря — 3,8 млн из доступных 89,1 млн куб. м.

Сегодня, 23 декабря, предложение на дополнительной сессии осталось невостребованным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания «Нафтогаз Украины» подала в Еврокомиссию жалобы на российскую компанию «Газпром» на то, что она якобы злоупотребляет доминирующим положением на рынке газ в Европе.

Читайте также: «Нафтогаз» пожаловался на «Газпром» в Еврокомиссию