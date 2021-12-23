Красноярск, 23 декабря, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 601 (темп прироста 0,4%) случай заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 168 729. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Тест на коронавирус

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Напомним, что накануне в регионе было выявлено 613 случая заражения. В крае по заражениям за последние сутки лидируют город Ачинск и Ужурский район.

Из 601 случая заражения в краевой столице был зафиксирован 181 (темп прироста 0,4%), в Ачинске — 51 (0,5%), в Лесосибирске — 36 (1,0%), в Назарово — 36 (1,1%), в Норильске — 25 (0,3%), в Шарыпово — 21 (0,6%), в Минусинске — 15 (0,2%), в Канске — 11 (0,2%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Ужурском — 44 (1,9%), Северо-Енисейском — 13 (0,6%), Богучанском — 12 (0,3%), Енисейском — 11 (0,5%), Кежемском — 11 (0,5%) и Рыбинском — 10 (0,4%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 3196 человек, снято с наблюдения — 4161. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 48 719 (-964) человек.

За последние сутки в регионе проведён 11 461 тест на коронавирус, с начала эпидемии — 4 550 022.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Красноярском крае новый штамм коронавируса «Омикрон» не выявлен.