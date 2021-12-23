Вашингтон, 23 декабря, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Вероятность того, что определенным категориям населения Соединенных Штатов необходима четвертая доза вакцины от COVID-19, существует, в настоящее время это выясняют американские специалисты. Об этом 22 декабря заявил президент США Джо Байден в интервью телекомпании ABC.

(сс) jlhervàs Джо Байден

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«Я советуюсь с учеными. Уверен, что ученые уделяют самое пристальное внимание тому, понадобится ли еще одна бустерная прививка. Увидим», — сказал он.

Также американский лидер в ответ на уточняющий вопрос добавил, что введение части жителей страны четвертой дозы вакцины от нового заболевания остается возможным.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что в США может появиться вакцина, которая будет защищать от всех вариантов коронавируса SARS-CoV-2, а также от ранее существовавших коронавирусов.