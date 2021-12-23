Москва, 23 декабря, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предполагает, что Госдума не будет рассматривать законопроект о введении QR-кодов в общественных местах во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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"Вы знаете, какая волна возмущения граждан поднялась после принятия этого законопроекта в первом чтении. Надеюсь, что до второго все-таки не дойдет», — сказал Миронов.

Для такого умозаключения у парламентария есть два аргумента.

«Во-первых, здравый смысл восторжествует, а во-вторых, новый штамм «омикрон» подтвердит, что коды ничего не решат, нужно действовать по-другому, в частности, реализовывать инициативу нашей партии о бесплатном массовом тестировании», — сказал Миронов.

Законопроект о медицинских сертификатах прошел первое чтение Госдумы. Инициатива нуждается в глубокой проработке, считают в нижней палате парламента. Законопроект снова, согласно регламенту, направлен на месяц в регионы для получения поправок и предложений. Палата парламента вернется к обсуждению правительственного законопроекта в январе 2022 года.