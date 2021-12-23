Ереван, , 10:49 — REGNUM Армения готова участвовать во встречах консультативной региональной платформы «3+3» по Южному Кавказу, если они пройдут в Турции или Азербайджане, а также предоставить в качестве площадки Ереван. Об этом секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил в интервью общественному телевидению республики.

Армен Григорян A. Kochinyan

«Если будет повод, мы готовы поехать и готовы принять эти страны у себя для организации обсуждений региональных проблем», — сказал Григорян.

Он отметил, что обсуждение отношений Еревана и Анкары будет больше проходить в двустороннем формате. Однако если появится повод поговорить в формате «3+3», армянская сторона воспользуется им для общения с Турцией и прояснения позиций друг друга.

Григорян добавил, что повестка региональной платформы пока обсуждается. Не исключено, что будут рассмотрены «иные региональные вопросы или экономические возможности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о назначении армянского и турецкого спецпредставителей для нормализации отношений двух стран. Их переговоры состоятся в ближайшее время.

Читайте также: Чавушоглу: спецпредставители Турции и Армении проведут встречу