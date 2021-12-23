Москва, , 10:38 — REGNUM В 2021 году план боевой подготовки дальней авиации России выполнен в полном объёме. Об этом 23 декабря сообщили в Минобороны РФ по случаю 107-летия дальней авиации.

Стратегические бомбардировщики Ту-95 Дальней авиации ВВС России Минобороны России

«В 2021 году план боевой подготовки дальней авиации выполнен на 100%, включая работу по подготовке экипажей на боевое применение и подготовку летного состава на квалификационные разряды», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что дальняя авиация является компонентом стратегических ядерных сил, составной частью Воздушно-космических сил и служит для решения задач на всех стратегических направлениях.

В этом году экипажи дальней авиации приняли участие в совместном стратегическом учении «Запад-2021», российско-узбекских учениях, учениях с Северным и Тихоокеанским флотами, а также других мероприятиях боевой подготовки.

Также с участием российской дальней авиации было проведено третье совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе с экипажами ВВС Народной освободительной армии Китая. В министерстве отметили, что особенностью выполнения задачи явилась большая продолжительность полёта над водной поверхностью, с пересечением государственной границы и полётом над территорией Китая. Кроме того, экипажи неоднократно патрулировала воздушное пространство Белоруссии.

На сегодняшний день на вооружении дальней авиации состоят стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолёты-заправщики Ил-78, учебные и транспортные самолёты различных модификаций.