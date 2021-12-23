Москва, , 10:37 — REGNUM Lamoda, ведущая онлайн-платформа по продаже товаров, связанных с модой и образом жизни, и hh.ru, крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга, провели опрос среди 4250 жителей разных регионов страны и выяснили, сколько россиян в этом году собираются посетить новогодние корпоративы и как готовятся к этому событию.

С Новым годом Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно результатам исследования, 56% россиян пойдут на новогодний корпоратив. У каждого второго респондента (61%) вечеринка пройдет в офлайн-формате, еще 23% проведут онлайн-встречи. Не планируется никаких мероприятий у 22% опрошенных россиян. Большинство россиян посещают новогодние корпоративы время от времени (41%), еще 39% всегда приходят на встречи с коллегами. Каждый второй уверен, что корпоратив — отличная возможность пообщаться с коллегами в неформальной обстановке: самыми коммуникабельными оказались жители Ростовской (68%), Тюменской областей (64%) и Алтайского края (63%). А почти каждый десятый (9%) признался, что любит поесть за счет компании. Среди них больше всего сотрудников масс-медиа (15%), логистов (10%) и HR-специалистов (10%).

Каждый второй мужчина наденет на корпоратив джинсы и рубашку (55%), еще 19%

брюки и джемпер. А 17% опрошенных и вовсе к такому событию подготовят свой лучший костюм. По данным Lamoda, обновление образа для посещения корпоратива мужчинам обошлось примерно в 11 тысяч рублей. В комплект вошли ботинки, джинсы и рубашка либо ботинки, брюки и джемпер. Более нарядный вариант, костюм и ботинки, стоил около 15,5 тысяч рублей.

Среди женщин 73% предпочитают нарядное платье и туфли. И только 15% планируют пойти на новогодний корпоратив в повседневной одежде. По данным Lamoda, образ на вечеринку с коллегами в этом году обошелся женщинам примерно в 7,5 тысяч рублей. 4 тысячи рублей в среднем отдавали за платье, и 3,5 тысячи рублей — за туфли. Покупка украшений к новогоднему образу (колье и сережки) обошлась еще в 5 тысяч рублей.

Наибольшее число корпоративов в этом году пройдет в Иркутской (67%), Кемеровской (64%), Омской областях и Алтайском крае (по 57%). А вот чаще всего от вечеринок с коллегами отказываются жители Челябинской (28%), Тюменской областей и Красноярского края (по 26%). К новогодним корпоративам чаще остальных готовятся маркетологи и PR-специалисты (50%), юристы (50%) и менеджеры по продажам (47%).