Чита, , 10:37 — REGNUM В Забайкалье по итогам 11 месяцев 2021 года число преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления (повторная преступность), возросло на 2,8% до 6873, что составляет и 67,9% от числа всех оконченных преступлений в регионе. Из них число преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми (рецидивная преступность), возросло на 0,3% до 3587. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Задержанный рецидивист, выдававший себя за сотрудника Росгвардии ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

По данным ведомства, особо остро проблема борьбы с повторной преступностью проявляется в Центральном районе г. Читы, Акшинском, Борзинском, Дульдургинском, Калганском, Краснокаменском, Оловяннинском, Ононском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Петровск-Забайкальском, Приаргунском, Сретенском и Чернышевском районах, где их удельный вес превышает 70%. Более 60% рецидивной преступности зафиксировано на территории города Читы (61,8% в целом), в Кыринском (60,5%), Тунгокоченском (70,1%) и Шелопугинском (65,3%) районах.

«Проведенные на территории края проверки показали, что региональными органами власти должным образом функции по предупреждению противоправных деяний, в том числе по социальной адаптации и ресоциализации населения, не осуществляются.

Со стороны правоохранительных органов отмечены недостатки при административном надзоре и профилактической работе с осужденными. В связи с этим на совещании планируется выработать комплекс организационных и практических мер по совместной борьбе с повторной и рецидивной преступностью», — отмечают прокуроры.

Как сообщало ИА REGNUM, в сравнении с 2019 годом, в 2020 году удельный вес раскрытых в Забайкалье преступлений составил 57,7%, в то время как в ДФО уровень раскрываемости составляет 53,3%, а в целом по России — 51,4%.

Читайте также: Обнародованы данные о состоянии преступности в Забайкалье