Москва, 23 декабря, 2021, 10:46 — ИА Регнум. На бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева возбудили еще одно уголовное дело. Об этом 23 декабря сообщает издание «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Иван Белозерцев

Бывшего главу региона подозревают в незаконном приобретении, хранении оружия, а также боеприпасов. Основанием для возбуждения еще одного уголовного дела послужил рапорт оперативников, которые в марте 2021 года проводили обыск в здании Пензенской областной администрации. Тогда был обнаружен пистолет, а также 96 патронов к нему. Обвинение по этому эпизоду Белозерцеву пока не предъявили, на оружии, сообщает издание, не обнаружено его отпечатков пальцев или биологических следов. Как уверяют адвокаты чиновника, пистолет их подзащитному не принадлежит и был обнаружен в подсобном помещении рядом с кабинетом бывшего губернатора.

По данным источников, в деле не указано, где и у кого чиновник приобрел пистолет и патроны. Защита экс-главы Пензенской области попыталась опротестовать в Басманном суде города Москвы постановление о возбуждении нового дела, но суд отказал в жалобе.

ИА REGNUM напоминает, в марте экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по обвинению в получении взяток. По версии следствия, в 2020 году Белозерцев получил от главы компании «Биотэк» Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова взятки через посредников на общую сумму около 31 млн рублей. За взятки Белозерцев обещал поддержку при заключении государственных контрактов на закупку лекарственных средств и медицинских изделий для Пензенской области.

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